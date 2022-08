Le cancer du poumon pourrait être détecté par un simple test d'haleine selon une nouvelle étude scientifique américaine.

Les chercheurs de l'Université du Colorado Cancer Center et ceux de l'Institution Nobel Prize-winning Université Technion ont présenté au congrès annuel de la société américaine d'oncologie clinique (ASCO) un nouveau test d'haleine capable de détecter le cancer du poumon et la maladie respiratoire BPCO (Broncho-Pneumophatie Chronique Obstructive).

Ce dispositif nécessite simplement de gonfler un ballon fixé à une sonde de nanoparticules d'or extrêmement sensible. Les particules piégées par le capteur permettent d'analyser les composés organiques volatils contenus dans l'air expiré par le patient.

En effet, le métabolisme des patients atteints de cancer du poumon est différent de celui des personnes saines et de celui des individus atteints de la BPCO.

Le Pr Fred Hirsch a souligné lors du congrès la nécessité d'une nouvelle forme dépistage du cancer du poumon et de nouveaux outils de diagnostic. Le dépistage aujourd'hui utilisé par scanner peut réduire la mortalité de la maladie de 20%. Mais il implique beaucoup de faux négatif. «Vous détectez beaucoup de nodules dans les scans et environ 90% d'entre eux sont bénins. Nous avons besoin de savoir comment mieux distinguer les nodules bénins et malins. L'objectif de ce nouveau test est d'utiliser des biomarqueurs d'haleine pour un diagnostic plus juste » explique le Pr Fred Hirsch de l'école de médecine de l'Université du Colorado, principal auteur de l'étude.

De plus, ce test permettrait aussi d'analyser les progrès de la thérapie et détecter si un patient doit continuer ou pas son traitement et surveiller comment le malade répond au traitement. «En plus d'utiliser les niveaux de composés organiques volatils (COV) pour diagnostiquer le cancer du poumon, nous pourrions éventuellement mesurer certains changements dans les niveaux de COV des patients au fil du temps pour surveiller la façon dont ils répondent à des traitements spécifiques » explique le Pr Fred Hirsch.

« La mise en application physique de ce test pourrait totalement révolutionner le dépistage et le diagnostic du cancer du poumon. Ici la perspective est le développement d'un approche non-invasive, de faible coût, et facile pour la détection précoce et la différenciation du cancer du poumon », conclut le Pr Fred Hirsch.