Le dépistage précoce du cancer du poumon d'une population à risque augmenterait le taux de survie à 5 ans de 80%, notamment par interventions chirurgicales, dans 73% des cas.

Le diagnostic précoce du cancer du poumon pourrait sauver des vies, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale Health Technol Asses s. En effet, le cancer du poumon est souvent diagnostiqué tellement tard, qu'il est compliqué de le soigner. Du coup, un patient sur trois meurt dans les 90 jours après avoir été pris en charge pour cette maladie. En France, avec près de 37 000 nouveaux cas par an (27 000 hommes et 10 000 femmes), le cancer du poumon se place en quatrième position des cancers les plus fréquents derrière ceux de la prostate , du sein et du côlon . Mais c'est le premier cancer en termes de mortalité.

Le dépistage précoce du cancer du poumon par imagerie est efficace

Cette nouvelle étude des chercheurs de l'Université de Liverpool (Royaume-Uni) rappelle l'importance du dépistage prématuré. Il permettrait une augmentation du taux de de survie à 5 ans de 80%, notamment par interventions chirurgicales, dans 73% des cas. A la suite d'un essai clinique réalisé sur 4055 individus, les scientifiques ont établi qu'il existait une vraie pertinence à un dépistage précoce du cancer du poumon d'une population à risque.

Nommé « UKLS », pour UK Lung cancer screening trial, cet essai contrôlé randomisé portant sur le dépistage du cancer du poumon démontre que le dépistage par imagerie (tomodensitométrie à faible dose) est efficace pour la détection précoce.

En conséquence, ils suggèrent l'intérêt de la mise en place d'un programme national de dépistage.