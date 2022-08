Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a félicité lundi le Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), le Général d'Armée Saïd Chanegriha, pour le succès étincelant du Concours militaire international "Section Aéroportée-2022", qui a confirmé la capacité de l'Algérie d'organiser ce genre de manifestations.

"Suite au succès étincelant du Concours militaire international +Section Aéroportée-2022+, organisé pour la première fois en Algérie, du 15 au 27 août 2022, il me plait de vous adresser mes chaleureuses félicitations, et à travers vous, à l'ensemble des cadres et personnels de l'Armée nationale populaire, qui ont contribué par leurs efforts incessants et dévoués au succès de cette manifestation sportive militaire internationale", lit-on dans le message de félicitations.

"Cette manifestation internationale concrétisera, indubitablement, son objectif suprême, à savoir la communication et la solidarité entre les armées au service du développement et de la paix dans le monde", a affirmé le Président Tebboune.

"Quel fut notre bonheur de voir notre équipe nationale militaire décrocher la première place, parmi 15 équipes représentant des pays jouissant d'expériences avérées en la matière", a-t-il poursuivi.

Les résultats remarquables réalisés lors de cette manifestation internationale viennent confirmer "la capacité de l'Algérie d'organiser pareils évènements", a soutenu le Président Tebboune, relevant qu'aucun défi ou objectif, quel que soit sa difficulté, n'est inatteignable pour les Algériens lorsqu'il est question de l'intérêt de l'Algérie, ou encore de porter haut l'emblème national.

Le Président de la République a affirmé que "ce succès, qui a tant réjoui et ravi tous les membres de nos vaillantes forces, a réchauffé nos cœurs et apporté joie et bonheur au cœur des Algériens.

Un succès qui mérite de réitérer notre considération et notre gratitude à tous ceux qui y ont contribué de près ou de loin".

Le Président Tebboune a formulé le souhait de "voir ces résultats servir d'exemple pour la réalisation de davantage de succès et de représentations honorables, non seulement en sports militaires, mais aussi en ce qui concerne le sport national en général".