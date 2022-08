Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu lundi le Premier ministre de la République démocratique fédérale d'Ethiopie, Abiy Ahmed Ali, en audience lors de laquelle l'accent a été mis sur l'ouverture d'une ligne aérienne directe Alger-Addis-Abeba dans les plus brefs délais, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, ce jour, le Premier ministre de la République démocratique fédérale d'Ethiopie, Docteur Abiy Ahmed Ali qui effectue en visite officielle en Algérie", lit-on dans le communiqué.

La rencontre a porté, poursuit la même source, sur "les voies et moyens de développement des relations bilatérales dans divers domaines, l'accent ayant été mis sur l'ouverture d'une ligne aérienne directe, dans les plus brefs délais, entre Alger et Addis-Abeba, ce qui permettra l'échange des visites entre les responsables des secteurs des deux pays".

Il a été également "convenu de l'élargissement de la coopération économique à travers l'augmentation du volume d'échange des produits nationaux des deux pays, notamment dans les domaines de l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique, la formation, et l'enseignement supérieur et la recherche scientifique", conclut le communiqué.