L'Algérie a exprimé sa "profonde préoccupation" face à l'évolution de la situation en Irak et les dangereuses manifestations de violence qui s'en ont suivi, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

"Partant de ses relations historiques de fraternité, de coopération et de solidarité avec la République d'Irak, l'Algérie suit avec une profonde préoccupation le développement de la situation dans ce pays frère, dans le contexte de l'évolution de la crise politique et les dangereuses manifestations de violence qui s'en ont suivi récemment", lit-on dans le communiqué.

"Tout en appelant l'ensemble des parties à faire prévaloir le dialogue et l'intérêt suprême du pays pour préserver les vies et les biens, l'Algérie réitère sa solidarité avec l'Irak, peuple et direction", ajoute la même source.

Dans ce contexte, l'Algérie a exprimé son souhait de voir l'Irak surmonter cette étape et recouvrer sa sécurité et sa stabilité à la faveur de la conjugaison et de l'unification des efforts de tous ses enfants.