Le ministère des Transports a annoncé lundi dans un communiqué un programme supplémentaire de deux vols par semaine de Chlef vers Paris et Marseille.

Il s'agit, selon le communiqué, d'un (1) vol par semaine, depuis l'aéroport de Chlef vers Paris et d'un (1) autre par semaine vers Marseille, et ce dans le cadre du programme complémentaire visant à renforcer le transport aérien des voyageurs de et vers l'Algérie, "en application des instructions du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

Le ministère des Transports avait annoncé dimanche un programme complémentaire de vols vers plusieurs villes françaises en provenance de différentes wilayas du pays.