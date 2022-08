Le Premier ministre éthiopien, M. Abiy Ahmed Ali, a achevé, lundi après-midi, sa visite officielle de deux jours en Algérie.

Il a été salué, à son départ à l'aéroport international Houari-Boumediene d'Alger, par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane.

Auparavant, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a réservé un accueil officiel au Premier ministre éthiopien au siège de la Présidence de la République, avant de s'entretenir avec lui en tête-à-tête.

Ces entretiens ont été élargis aux délégations des deux pays en présence, côté algérien, du Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ramtane Lamamra, du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, M. Abdelaziz Khellaf, du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Abdelbaki Benziane, et du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, M. Youcef Chorfa.