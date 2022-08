L’Algérie a pris part aux travaux du 8eme sommet de la Conférence de Tokyo sur le développement en Afrique qui s’est tenu à Tunis, les 27 et 28 août 2022.

Cette Conférence qui se tient tous les trois ans, constitue une plateforme de coopération multilatérale entre le Japon et l’Union africaine, et associe les Nations Unies et la Banque Mondiale en tant que partenaires de développement de l’Afrique.

La délégation algérienne a été conduite par le ministre du Commerce et de la promotion des exportations, M. Kamel Rezig, accompagné par l'Envoyée Spéciale du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, chargée des Grands partenariats internationaux, Mme Leila Zerrougui.

Au cours des débats, l’Algérie s’est tout d’abord félicitée de la tenue de cette conférence pour la deuxième fois en terre africaine et a salué les efforts et le leadership du gouvernement tunisien pour l’organisation réussie de cet évènement.

L’Algérie a, par la suite, mis exergue les défis globaux, tels que l’affaiblissement de l’économie mondiale, l’insécurité alimentaire, l’extrême pauvreté, ainsi que la montée du terrorisme et de l’extrémisme violent, pour souligner la nécessité d’inclure le continent africain dans la prise en charge de ces défis.

C’est à ce titre que l’Algérie a plaidé pour un partenariat juste et équitable à même de soutenir les efforts du continent africain pour accroître sa part dans la croissance économique mondiale.

L'Algérie a également appelé à l'adoption d'une approche pragmatique, basée sur l'interdépendance entre sécurité, paix et développement, pour permettre aux partenaires de la TICAD d’améliorer les opportunités d'investissement direct dans le continent africain et de valoriser ses ressources humaines, naturelles et technologiques.

Par ailleurs, l’Algérie a saisi l’occasion de cette conférence pour rappeler le cadre général adopté par les Chefs d’Etats de l'Union africaine (UA) définissant le format et les objectifs des partenariats multilatéraux avec le continent africain, en soulignant la nécessité de veiller à ce que tous les Etats membres de l'UA participent aux sommets relatifs à ces partenariats.

C'est dans ce cadre que l’Algérie s’est félicitée de l’invitation adressée aux Etats membres de l’Union africaine, y compris la République Arabe Sahraouie Démocratique, pour participer à ce Sommet, tout en appelant les partenaires de la TICAD à respecter les principes, positions et les pratiques de l'Union Africaine pour que ce partenariat multilatéral soit durable et inclusif.

En marge des travaux de la TICAD, le Chef de la délégation algérienne, M. Kamel Rezig, a été reçu en audience par le Président de la République Arabe Sahraouie Démocratique et Secrétaire Général du Front Polisario, M. Ibrahim Ghali, et a eu plusieurs entretiens bilatéraux avec les délégations de la Tunisie, de l’Ouganda, de l’Ethiopie, de la Somalie, de la Mauritanie, de l’Afrique du Sud ainsi qu’une rencontre avec les représentants de la Banque mondiale.

Au cours de ces rencontres fructueuses, le ministre du Commerce et de la promotion des exportations a mis en exergue les opportunités d’affaires et de commerce avec l’Algérie en plaidant pour davantage d’intégration économique et commerciale au sein du continent africain.

Enfin, le 8eme Sommet de la TICAD s’est conclu par l’adoption d’une déclaration commune qui identifie trois piliers de coopération entre le Japon et le continent africain, à savoir : la réalisation d’une transformation structurelle pour une croissance économique, la construction d’une société résiliente et durable, et la garantie d’une paix et d'une stabilité durables.