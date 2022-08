Le jeune algérien Abdelkader Mouaz qui a découvert, la semaine dernière, une faille de sécurité dans les appareils Apple, a été recruté par Algérie Télécom, indique dimanche cette entreprise dans un communiqué.

"Algérie Télécom a recruté le jeune savant algérien Abdelkader Mouaz pour avoir découvert, la semaine dernière, une faille de sécurité dans les appareils Apple", précise la même source.

Tout en rappelant que le géant mondial avait célébré cette trouvaille et a ajouté le nom Mouaz à son mur d'honneur, Algérie Télécom affirme qu'elle demeure attachée à son slogan "Toujours plus proche" et fidèle à ses principes d'accompagner la jeunesse créative.