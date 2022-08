Une opération de mise en gaz en faveur de 150 foyers de la mechta d’El Henchira, relevant de la commune de Merouana (Batna), a été effectuée lundi en présence des autorités locales.

L'opération a mobilisé un montant global estimé à 70,5 millions DA puisé de la caisse de solidarité et de garantie des autorités locales, selon les explications présentées à l’occasion par le directeur de l’énergie et des mines Abdelhamid Maâfa.

Le seul branchement a nécessité une somme financière évaluée à 471.000 DA, a indiqué la même source, soulignant que l’alimentation de cette zone rurale en cette énergie propre a porté sur la réalisation d’un réseau long de 26,5 km.

Des travaux similaires sont en cours dans la daïra de Merouana pour le raccordement de plus de 500 autres habitations et ce, dans le cadre de trois (3) opérations, a indiqué à l’APS le même responsable, ajoutant que la réception et l’entrée en exploitation de ces projets sont prévus "avant la fin de l’année en cours".

Il a déclaré, dans ce contexte, que deux (2) enveloppes financières de près de 460 millions DA et de 500 millions DA ont été allouée s pour l’approvisionnement en gaz et en électricité des foyers de cette région. Dans la même mechta, il a été procédé, d’autre part, au raccordement en gaz naturel de l’école primaire Boukhenchouche El Hachemi, considérée comme le dernier établissement scolaire de la daïra de Merouana à utiliser le mazout pour le chauffage.