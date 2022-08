Pas moins de 3.893 nouveaux postes pédagogiques sont offerts dans la wilaya de Touggourt pour la prochaine rentrée de la formation professionnelle (session de septembre 2022), a-t-on appris mardi auprès de la direction locale de la formation et de l’enseignement professionnels (DFEP).

Ils se répartissent entre les différents modes de formation, notamment la formation résidentielle (1.315 postes), la formation passerelle (125), les cours du soir (45), la formation en milieu rural (50), a-t-on fait savoir. Il s’agit en outre, de l’apprentissage (1.228), la formation qualifiante (1.128), dont 665 places pédagogiques destinées à la femme au foyer, a précisé la même source.

La session de septembre sera marquée également par l’introduction de cinq (5) nouvelles spécialités dans divers domaines, à l’instar de la gestion et la valorisation des déchets, l’urbanisme et la construction, l’élevage de poulets de chair, et ce dans le cadre des efforts menés par le secteur, dans le but de diversifier l'offre de formation et de répondre aux besoins du marché de l'emploi, a-t-on souli gné.

Pour préparer la prochaine rentrée professionnelle, la DFEP de Touggourt prévoit l’organisation d’une campagne d’information et de sensibilisation afin d’attirer un grand nombre de jeunes vers les spécialités et les offres de formation disponibles.

Le nombre d’apprentis pour la session de septembre, s’élève à 5.794 inscrits dans l’ensemble des modes de formation assurés par le secteur dans la wilaya de Touggourt, qui totalise neuf (9) Centre de formation et d’apprentissage (CFPA), deux Instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle (INSFP), en plus de six (6) établissements de formation privés agrées, a-t-on ajouté.