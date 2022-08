L'équipe nationale de football qui a terminé le premier tour de la Coupe arabe des U17 par une troisième victoire en battant son homologue des Emirats arabes unis sur le score de trois buts nets dans le premier groupe, au stade du Pôle sportif "Abdelkrim Kerroum" de Sig (Mascara), defiera demain la Tunisie (2é du groupe B).

Lors du match contre les Emirats Arabes unis, le match a débuté sur les chapeaux de roue entre les deux équipes, avant que Mohamed Abdelmoujib ne surprenne la défense de l'équipe des Emirats par un beau but à la 11e minute. Cela s’est passé après une passe de Fethi Kessassi. Et le même joueur ajouta un second but à la 33e minute après une passe de l'attaquant Mouslim Anatof.

La deuxième mi-temps du match a vu un troisième but de l'attaquant de l'équipe nationale algérienne, Mouslim Anatof, (85e minute), après sa pénétration dans la zone de vérité.

Cette deuxième mi-temps a également été marquée par le réveil des joueurs émiratis qui ont tenté d'atteindre le but des Verts, à l'image d'un tir puissant de Mohamed Jumaa Abdullah Darwish Al-Mansoori à la deuxième minute du temps additionnel, brillamment bloqué par le gardien des Verts Mastias Hammache.

A l’issue du match contre les Emirats, le sélectionneur de l'EN, Arezki Romane, a déclaré que "Notre troisième victoire de l'équipe nationale était attendue, compte tenu de la bonne préparation des joueurs, ainsi que de l'introduction de joueurs ayant le plus de compétitivité et de force physique, et c'est ce que nous avons remarqué comme beau jeu pendant les deux mi-temps du match"Il a en outre précisé que "les préparatifs du match des quarts de finale, attendu jeudi prochain au stade de Sig, commenceront dès maintenant, car l'équipe conservera la même méthode de jeu".

Il a estimé que ses joueurs "sont encore au stade de la formation et de la maturité footballistique, car cette coupe arabe est une date appropriée pour préparer une équipe compétitive et solide pour la coupe d'Afrique U 17 que notre pays accueillera au début de l'année prochaine." Ce jeudi donc en quarts de finale, l’Algérie sera opposée à la Tunisie qui a terminé deuxième du groupe B après sa victoire contre Oman (2-1), tandis que le Soudan croisera le fer avec le Yémen, auteur d’un nul contre la Lybie (1-1).

Pour rappel, les Verts se sont imposés lors des deux premières journées, respectivement, devant la Palestine (5-0) et le Soudan (2-0).

Enfin, il y a lieu de noter que les deux autres quarts de finale seront connus à l’issue de la 3ème et dernière journée des groupes « C » et « D » et les matchs : Maroc – Comores et Mauritanie – Irak (Gr C) et Egypte – Syrie et Liban – Arabie Saoudite (Gr D) qui se déroulaient, hier, au moment où on mettait sous presse.