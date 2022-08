Le ballon continue de rouler en milieu de semaine: le Paris SG recherche de l'élan après l'accroc contre Monaco (1-1) et à une semaine de la Ligue des champions, les cadors anglais poursuivent à distance la course au titre et l'Italie prépare le derby de Milan.

Angleterre: la saison est enfin lancée

Chelsea, Liverpool, Manchester City et United, Arsenal et Tottenham: tous les cadors de Premier League ont gagné durant la 4e journée et la course au titre est déjà lancée. Il s'agira maintenant de ne pas laisser la dynamique faiblir lors de la suivante, disputée depuis hier, au moment où on mettait sous presse, jusqu’à jeudi.

Chelsea (6e) a été le premier en lice, hier soir à Southampton, le même soir où les deux équipes-surprises du début de saison, Brighton (4e) et Leeds (5e), devraient évoluer respectivement à Fulham et contre Everton, en grand besoin de points (18e avec 2 unités).

Ce mercredi (20h30), le leader Arsenal essaiera de conforter sa place et de maintenir son bilan parfait (4 victoires en 4 journées) en recevant Aston Villa, quinzième.

Manchester City et Tottenham, ses plus proches poursuivants, accueilleront le promu Nottingham Forest (20h30) et se déplaceront à West Ham (20h45), alors que Liverpool recevra Newcastle pour confirmer après son succès record (9-0) contre Bournemouth (21h00).

La 5e journée se conclura jeudi (21h00) par le déplacement de Manchester United chez la lanterne rouge, Leicester, en espérant que les esprits ne soient pas trop perturbés par la dernière journée du mercato qui pourrait décider de l'avenir de Cristiano Ronaldo, en délicatesse chez les Red Devil

France: pour Paris, reprendre de l'élan

Après avoir laissé filer ses premiers points, dimanche contre Monaco (1-1), le Paris SG compte reprendre sa marche en avant mercredi (21h00) à Toulouse.

Le leader, porté par Neymar depuis le début de saison, s'est fait rejoindre au classement par l'OM et Lens, dix points chacun, qui ont l'avantage de recevoir en ce milieu de semaine.

Le public du Vélodrome pourra pousser les Marseillais face à Clermont (21h00), tandis que les Lensois bénéficieront du fidèle soutien de Bollaert contre Lorient (21h00), surprenant cinquième du Championnat de France.

Décevant à Reims (1-1), Lyon peut profiter de la venue d'Auxerre (19h00) pour redorer son blason et se rapprocher du trio de tête, trois points devant lui. Mais le promu bourguignon reste sur deux victoires d'affilée et entend jouer les trouble-fêtes le plus longtemps possible.

L'OGC Nice, actuellement 18e, n'aura pas la tâche facile à Lille (21h00). Les Nordistes sont à trois points du podium.

Italie: Milan et l'Inter préparent le derby

A Milan, tous les tifosi ne pensent déjà plus qu'au grand derby de samedi, pour les retrouvailles entre les champions rossoneri et les vice-champions nerazzurri.

Mais il y a auparavant des points à prendre mardi lors de la 4e journée disputée en semaine: contre Sassuolo pour l'AC Milan (18h30) --sur le terrain

même où Olivier Giroud et ses partenaires ont conquis en mai leur 19e titre avec un net succès (3-0)-- et à San Siro contre la Cremonese (20h45), promu à la peine après trois défaites en trois matches, pour l'Inter.

L'équipe de Simone Inzaghi doit chasser les premiers doutes apparus après la défaite contre la Lazio (1-3) vendredi dernier sans Romelu Lukaku, victime d'une blessure musculaire qui le rend aussi incertain pour le derby.

Naples, leader à la différence de buts dans un peloton de six équipes à sept points, accueillera mercredi Lecce (20h45). Peut-être l'occasion des grands débuts en Serie A de Samuel Umtiti, resté dimanche sur le banc après son arrivée en fin de semaine dans les Pouilles.

Allemagne: Coupe pour Munich et Leipzig

Opposés en Supercoupe fin juillet lors du week-end dédié au 1er tour de la Coupe d'Allemagne, Leipzig et Munich rattrapent leur retard, respectivement hier à Ottensen, club de 4e division dans la ville de Hambourg, et ce mercredi (20h45) à Cologne contre le Viktoria (3e division).

Tenu en échec par le Borussia Mönchengladbach (1-1) à domicile samedi, les hommes de Julian Nagelsmann ne devraient pas se faire trop de frayeur, alors que Leipzig, avec Christopher Nkunku double buteur, semble être enfin lancé cette saison.