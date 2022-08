Le Ministre de l’Habitat de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a effectué une visite de travail et d’inspection au niveau du stade de Baraki, en compagnie de toutes les parties prenantes dans les travaux du stade, a indiqué un communiqué du ministère.

Au cours de cette inspection, le ministre a été accompagné du Directeur Général des Équipements Publics, le Directeur des Équipements Publics de la Wilaya d’Alger, le Bureau d’études « SETAM », l’entreprise chargée de la réalisation du terrain du stade, l’entreprise chargée de l’installation des caméras de surveillancee et les entreprises sous-traitantes.

Au cours de cette visite, le Ministre a mis l’entreprise de réalisation face au calendrier qu’elle avait elle-même fixé précédemment, où il a été constaté que les engagements pris pour la réalisation de parties du projet n’ont pas été respectés.

Ce qui a expliqué donc le déplacement du ministre en vue de tenir une réunion urgente au niveau du siège du ministère, afin d’aplanir les obstacles et adresser des instructions fermes à l’entreprise de réalisation

Cette visite a permis, également au ministre, de se rendre aux différents niveaux du stade, ainsi qu’à la salle de contrôle. Il a rencontré aussi, les ingénieurs et les fonctionnaires de la Direction des Équipements Publics et le bureau d’études où il les encouragés afin de doubler d’efforts à l’effet de relever la cadence des travaux et atteindre un taux avancé, comme c’est le cas du nouveau stade olympique d’Oran.

Ce qui constitue un deuxième défi du secteur de l’Habitat de l’Urbanisme et de la Ville que de finaliser les travaux du stade de Baraki dans les plus brefs délais.

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Monsieur Mohamed Tarek Belaribi, s’est ainsi enquis sur les opérations d’essais techniques du stade et donner le feu vert pour la mise en service de tous les équipements permettant la gestion et le fonctionnement du stade.

Il a commencé sa visite par l’inspection des entrepôts où il a donné des instructions pour qu’ils soient vidés et nettoyés. Il a également visité les couloirs intérieurs du stade qui connaissent un avancement remarquable dans les travaux notamment ceux des sols et le plafond des couloirs et de même pour les travaux de peinture.

La deuxième étape de la visite est consacrée au contrôle du terrain principal du stade où la pose du gazon et le lancement de l’application d’une couche de sable ont déjà commencé.

Monsieur le Ministre a également inspecté les travaux d’aménagement extérieur qui ont bien avancé grâce au système 3X8 (système de vacation par trois groupe). Avant de terminer sa visite, le ministre a inspecté l’héliport réservé aux hélicoptères, dont les travaux sont achevés, à part les phares d’atterrissage qui sont en cours d’installation. Il a également donné des instructions à l’effet de recenser tout le matériel technique à acquérir nécessaire pour parachever les travaux de ce stade dans les délais impartis. Il a aussi programmé une réunion qui se tiendra ultérieurement au siège du ministère pour examiner en détail tous les points liés à la réalisation.