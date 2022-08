L'Algérienne Inès Ibbou sera opposée à la Suissesse Kristina Milenkovic, au premier tour du Tableau des qualifications du tournoi professionnel féminin Collonge-Bellerive, qui se déroule du 29 août au 4 septembre en Suisse, suivant les résultats du tirage au sort dévoilés lundi par les organisateurs. Un match qui s'annonce à la portée de l'Algérienne de 23 ans, classée 566e mondiale à la WTA et tête de série N10 de ce Tableau des qualifications.

De son côté, Kristina Milenkovic n'est âgée que de 21 ans, et elle occupe actuellement le 1235e rang chez la WTA, selon le dernier ranking, publié le 22 août courant.

En cas de qualification, l'ex-championne d'Afrique junior sera opposée à la gagnante du match mettant aux prises l'indienne Sowjanya Bavisetti et la Suissesse Maria Michaela Fiacan. Un duel relativement déséquilibré, là encore, car le niveau de Bavisetti, tête de série N5 de ce Tableau des qualifications, semble nettement supérieur à celui de Maria Michaela Fiacan.

Dotée d'un prize-money de 60.000 USD, la compétition a drainé la participation de certaines joueuses relativement bien classées chez les professionnelles de la WTA, notamment, la Coréenne Sujeong Jang : 121e mondiale et tête de série N1. Il faudra compter également avec la Française Clara Burel (128e mondiale) et la Russe Elina Avanesyan (129e mondiale).

Il s'agit du deuxième tournoi consécutif pour Ibbou en terre suisse, après Verbier W25, duquel elle fut éliminée vendredi dernier, en demi-finale du Tableau Double.

L'Algérienne avait fait équipe avec la Suissesse Naïma Karamoko et elles ont été éliminées par un tandem japonais, composé d'Erina Hayashi et Kanako Morisaki (6-1, 7-5). Dans le Tableau Simple, l'aventure d'Ibbou avait tourné un peu plus court, puisqu'elle a été éliminée dès le deuxième tour, après sa défaite 6-3, 6-4 contre la Suissesse Fiona Ganz. La jeune algérienne, toujours en quête de faire mieux, s'est engagée dans ce nouveau tournoi en Suisse avec l'espoir d'y réaliser un meilleur parcours que le précédent.