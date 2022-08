L'Ethiopie s'est déclarée lundi prête à négocier avec le Soudan et l'Egypte sur le Grand barrage de la renaissance (GERD) éthiopien sous les auspices de l'Union africaine (UA).

"Addis-Abeba est convaincu que toutes les questions peuvent être résolues par le dialogue et les négociations", a affirmé Yibeltal Aemero, l'ambassadeur d'Ethiopie à Khartoum, lors d'une conférence de presse tenue lundi à Khartoum.

"Le troisième remplissage du GERD avait été réalisé avec succès sans nuire au Soudan ni effets négatifs sur les deux pays en aval" (le Soudan et l'Egypte), a-t-il noté.

Yibeltal Aemero a ajouté que le remplissage du barrage a atténué les effets des inondations au Soudan, malgré les récentes réclamations selon lesquelles l'ouvrage aurait un impact négatif sur 20 millions de citoyens soudanais.

Le gouvernement éthiopien a annoncé le 12 août l'achèvement réussi de la troisième phase du remplissage du GERD.

Le Soudan, l'Egypte et l'Ethiopie ont négocié des questions techniques et juridiques liées au remplissage et au fonctionnement du GERD sous les auspices de l'UA.

Le Soudan a proposé un quartette de médiation composé des Nations Unies, de l'Union européenne, des Etats-Unis et de l'UA sur la question du GERD, proposition rejetée par Addis-Abeba.

L'Ethiopie, qui a commencé la construction du GERD en 2011, espère que ce projet produira plus de 6.000 MW d'électricité, tandis que l'Egypte et le Soudan, deux pays situés en aval sur le bassin du Nil, craignent que ce barrage n'affecte leur part des ressources en eau.