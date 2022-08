Le président sénégalais Macky Sall, également président en exercice de l'Union africaine (UA), a appelé le G20 dans un entretien à la télévision nationale diffusé lundi soir à accorder au continent un autre siège, pour qu'en plus de celui de l'Afrique du Sud, il fasse mieux entendre sa voix dans les débats internationaux.

''Je pense qu'il est temps également que nos partenaires acceptent d'octroyer un siège à l'Union au sein du G20. Nous avons un seul pays africain qui est membre du G20 : l'Afrique du Sud. L'Afrique doit avoir un siège là où on discute des problèmes du monde'', a déclaré M. Sall.

Le président sénégalais a en outre rappelé que ''le continent africain se bat depuis plus de 20 ans'' pour arriver à une réforme qui lui permettra de disposer de deux sièges permanents au Conseil de sécurité, avec droit de véto. Au plan économique, l'Afrique, a-t-il souligné, veut commercer avec tous ses partenaires dans un contexte où la mondialisation est en train d'accentuer les inégalités.