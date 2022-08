Un salon dédié à l'Industrie pharmaceutique algérienne sera organisé en mars 2023 dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba, en vue de s'enquérir des différentes opportunités de partenariat qu'offre l'industrie pharmaceutique africaine, a annoncé, lundi à Alger, la présidente directrice générale du groupe Saidal, Fetoum Akacem.

Selon un communiqué du ministère de l'industrie pharmaceutique, Mme Akacem a fait cette annonce lors de la visite du Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed Ali, à l'unité de production de formes sèches du Groupe pharmaceutique Saidal à El Harrach (Alger), en présence du ministre de l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmene Djamel Lotfi Benbahmed et du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra.

Devant le chef de l'exécutif éthiopien, "la PDG du groupe a affiché la volonté de l'ensemble des opérateurs pharmaceutiques, publics ou privés, de renforcer et d'approfondir la coopération bilatérale dans le domaine de l'industrie pharmaceutique à travers des investissements en Ethiopie pou r l'implantation d'unités de production mixte et le co-développement des médicaments", indique le communiqué.

Pour ce faire, précise-t-on, "un salon spécialement dédié à l'industrie pharmaceutique algérienne sera organisé au mois de mars prochain à Addis-Abeba pour permettre aux opérateurs des deux pays de s'enquérir des différentes opportunités de partenariat qu'offre l'industrie pharmaceutique continentale".

La PDG de Saidal a présenté, aux Premier ministre éthiopien, le plan de développement du groupe et son orientation vers "la production de produits pharmaceutiques à haute valeur ajoutée issus de la biotechnologie, à l'exemple de la production du vaccins anti-Covid-19 +CoronaVac+, produit sur instruction de Monsieur le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au niveau de l'unité de Constantine dès septembre 2021".

"Cette production a permis à l'Algérie d'accéder au rang élitiste des pays producteurs de vaccins anti-Covid-19 dans le monde", selon la même source.

Le groupe Saidal "s'est engagé dans la production d'anticancéreux afin de garantir leur disponibilité pour une meilleure prise en charge des patients en Algérie", ajoute le communiqué.

Le Premier ministre éthiopien, à la tête d'une délégation ministérielle, a visité l'unité de production d'El Harrach, spécialisée dans les formes sèches avec ses 4 lignes de production pour une capacité totale de plus de 40 millions d'unité vente par an. Sur place, les hôtes de l'Algérie "ont pu apprécier la maitrise technologique et le respect des bonnes pratiques de fabrication qui font qu'aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique algérienne figure parmi les leaders en Afrique en contribuant à la diversité et la croissance économiques du pays", relève le communiqué.