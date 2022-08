Le dépistage précoce du cancer du col de l'utérus a été recommandé par des spécialistes de la santé au cours d'une journée de sensibilisation sur la lutte contre cette maladie organisée lundi à Méchéria (Naâma).

Le dépistage précoce permet de prélever et d'analyser des cellules pour détecter ou pas l'existence de lésions, déceler une anomalie et empêcher l’évolution du cancer de l’utérus des femmes dont l’âge oscille entre 25 et 65 ans, ont indiqué les intervenants au cours de cette rencontre, organisée par la Direction de la santé et de la population, en coordination avec le bureau local du Club des femmes algériennes.

Le but de cette journée de sensibilisation, a fait observer Aïnana Djamila, médecin spécialiste, est de conscientiser les femmes quant à la nécessité de faire un dépistage précoce du cancer du col de l’utérus pour que le traitement soit adéquat et qu’il puisse être effectué en un temps court et avec moins de risques.

Dr. Ainana a ajouté que le programme national du dépistage précoce de ce type de cancer, a permis, durant l’année en cours, d’effectuer plus de 900 d épistages précoces au niveau des établissements de santé de proximité de la wilaya, ciblant les femmes ne souffrant d’aucune infection.

Dans ce contexte, un carnet de santé rose spécial dépistage précoce du cancer du col de l’utérus et du sein est fourni pour permettre à la femme d’être liée à ce programme qui lui permet, outre de bénéficier d’un dépistage gratuit en mammographie et un examen médical au laboratoire pour la prise en charge des cas atteints, ajouté à cela la formation de sages-femmes en la matière et la sensibilisation au niveau des services de la protection maternelle et infantile.

Pour sa part, la sage-femme, Fatiha Hadjadji, a axé son intervention sur l’apport de l’allaitement naturel comme moyen de protection de la mère de plusieurs maladies graves, à l’instar du cancer du sein et de l’utérus, recommandant vivement la pratique du sport et l’alimentation saine, la conscientisation des femmes et le recours au diagnostic du cancer de l’utérus, une fois tous les deux ans.

Cette campagne de sensibilisation a trouvé un grand écho chez les femmes.

Des dépliants ont été distribués comportant des informations sur le cancer du col de l’utérus, ainsi que les conseils pratiques pour se protéger contre d'éventuels risques.