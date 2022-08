Chaque être humain possède en moyenne 1 à 2 kg de bactéries, réparties dans différents endroits du corps. Rassemblées sous le nom de flore ou de microbiote, celles-ci font partie de notre équilibre et peuvent entraîner des irritations lorsqu'on les malmène. Mais où se cachent ces hôtes invisibles ?

On ne les voit pas, on ne les sent pas, et pourtant elles sont bien là, et c'est tant mieux ! Les bactéries font partie intégrante de notre corps, à tel point qu'il serait fait de 10 fois plus de bactéries que de cellules humaines. On estime également qu'il y a entre 500 et 100 000 espèces de bactéries différentes ayant élu domicile dans notre corps. Chacun de nous a un microbiote (ensemble de micro-organismes) différent, qui évolue durant l'enfance jusqu'à se stabiliser à l'âge adulte, en fonction de nos gènes et de notre mode de vie.

Loin d'être néfastes, ces hôtes sont inoffensives sinon bénéfiques à notre santé. Ces bactéries, champignons et autres micro-organismes se répartissent principalement dans notre système digestif (de la bouche jusqu'au côlon), sur notre peau ainsi que dans le vagin.

Les bactéries du système digestif

A tort, le microbiote digestif est appelé « flore intestinale ». Si cette appellation est désormais connue de tous, elle est partiellement fausse, puisque les bactéries et champignon ne sont pas des végétaux, et qu'ils s'étendent bien au-delà de notre intestin.

La majeure partie des 100 000 milliards de bactéries digestives se situent dans le gros intestin. Ce microbiote complexe participe à la digestion, en décomposant par exemple les sucres complexes (les fibres) que l'homme ne pourrait pas digérer autrement, ou en participant à la fermentation. Elles dégradent aussi certains déchets toxiques néfastes à notre organisme et nous protègent contre les pathogènes. D'autres espèces stimulent le renouvellement de la paroi intestinale, synthétisent des vitamines ou boostent notre système immunitaire.

Pour autant, des recherches récentes mettent en avant un lien entre le microbiote et l'obésité ou même le diabète. Ainsi, plus la flore intestinale est diversifiée, plus notre organisme se porte bien. A l'inverse, un déséquilibre de cette flore à la suite de traitements antibiotiques ou d'une alimentation trop peu diversifiée entraînerait des pathologies. C'est notamment une des causes avancées dans le cas de la maladie de Crohn, qui pourrait résulter d'un déficit d'un type de bactéries intestinales, les Firmicutes.

La flore vaginale

Le microbiote vaginal est l'ensemble des micro-organismes présents dans le vagin . Là encore, loin d'être néfastes, les bactéries vaginales permettent de limiter les infections en rentrant en compétition avec les bactéries pathogènes qui peuvent s'y introduire. Ainsi, c'est lorsque l'on détruit notre flore vaginale (par des douches vaginales par exemple et une trop grande hygiène intime ) que l'on est le plus sujettes à des infections et notamment à des mycoses. Le microbiote vaginal est constitué en majorité de 4 genres de bactéries, de type lactobacilles.

Lors d'un accouchement par voie basse, le bébé sera exposé au microbiome vaginal (voire intestinal) de la mère, ce qui lui permettra de développer à son tour une flore diversifiée. A l'inverse, les naissances par césariennes exposent les bébés aux rares bactéries du bloc opératoire, un « bagage » moindre qui augmente le risque de maladies potentiellement liées à la flore digestive (obésité, diabète, asthme, allergies ,...).

La flore cutanée

Sur la peau aussi, les micro-organismes prolifèrent. Ils s'organisent en biofilm et s'alimentent de composés excrétés par notre propre peau. Là encore, cette « flore cutanée » varie d'un individu à l'autre, en fonction de l'âge, du sexe, des habitudes de vie etc.

Elle change également selon l'endroit du corps : la flore du cuir chevelu diffère ainsi de celle du visage, des aisselles, du dos, des pieds ou encore de la peau des organes génitaux.

Là encore, ce microbiote joue un rôle de protection contre les infections, en empêchant d'autres pathogènes de coloniser la peau et en stimulant nos défenses naturelles.

Les bactéries du biofilm de la peau ne deviennent néfastes que chez les immunodéprimés (personnes dont le système immunitaire est affaibli, à cause d'un traitement ou d'une maladie) ou en cas de rupture de cette barrière (hygiène excessive, blessure, brûlure,...). Elles peuvent alors entraîner des problèmes dermatologiques plus ou moins graves.