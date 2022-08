Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné dimanche lors de la réunion du Conseil des ministre qu'il a présidée, la révision du projet de loi relatif au rassemblement pour le renforcement de l'unité nationale en limitant la catégorie des bénéficiaires aux reste des personnes qui se sont rendues après l'expiration des délais de la loi sur la concorde civile.

"Concernant le projet de loi relatif au rassemblement pour le renforcement de l'unité nationale, le Président de la République a ordonné la révision de ce projet de loi en limitant la catégorie des bénéficiaires aux reste des personnes qui se sont rendues après l'expiration des délais de la loi sur la concorde civile", précise un communiqué du Conseil des ministre.

Concernant la prévention contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent, le Président Tebboune a mis en avant l'"importance et le rôle de cette loi dans la lutte contre le phénomène de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et la corruption, insistant sur l'application et le respect de toutes les procédures et les jugements dans la confiscation".