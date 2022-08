Le Conseil des ministres, réuni dimanche sous la présidence du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a fixé la date de la rentrée scolaire 2022/2023 au mercredi 21 septembre 2022.

Le président de la République a donné instruction au Premier ministre d'assurer la coordination entre les secteurs de l'Education et de la Santé, en vue de tenir une réunion "dans les meilleurs délais", avec la participation des associations des parents d'élèves, afin de statuer sur la possibilité de reprise des cours selon le système habituel, précise le communiqué du Conseil des ministres.

Il a également enjoint d'adopter "une nouvelle politique s'agissant du manuel scolaire, en termes de distribution, et préserver son contenu de tout aspect politique pour une période de validité plus longue, quels qu'en soient les changements politiques", mais également de "poursuivre les mesures d'allègement du cartable et assurer une bonne préparation pour entamer l'enseignement de l'anglais aux classes de troisième année primaire dès cette année scolaire".

Le Président Tebboune a affirmé, dans ce sens, que l'Etat "continuera à soutenir les franges vulnérables, afin d'assurer la gratuité de l'éducation et de l'enseignement, tout en prenant en compte les mutations sociales en cours".