"La Déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé" reflète une volonté commune pour une nouvelle dynamique dans les relations algéro-françaises, à la faveur de la visite du président de la République française, Emmanuel Macron, s'est accordée à relever la presse nationale dans sa livraison de dimanche.

Ainsi, le quotidien "El-Moudjahid", évoque "la naissance d'un axe euro-méditerranéen et africain" entre Alger et Paris qui a sanctionné la seconde visite du genre pour M. Macron en Algérie, à travers "une vision commune et une démarche concertée pour faire face aux nouveaux défis que sont les crises globales et régionales, le changement climatique, la révolution numérique, le domaine de la santé, etc.

Et de relever, en particulier, l'institution d'un Haut Conseil de coopération au niveau des Chefs d'Etats afin d'"approfondir des réponses adaptées aux questions bilatérales, régionales et internationales, dans le respect du droit international et dans l'esprit du multipartisme".

Tout en citant les accords et décisions ayant ponctué cette visite, le même titre considère que la signature de "La Déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé" constitue "l'un des acquis importants", en sus des accords de coopération dans divers domaines et de la volonté d'avancer dans le traitement de la question mémorielle.

Autant d'éléments qui font écrire au journal que les deux parties sont parvenues à une nouvelle dynamique, citant la déclaration du président Tebboune qualifiant le déplacement de son homologue français en Algérie de "très réussi".

"Une nouvelle dynamique" : c'est ainsi que "Le Quotidien d'Oran" a qualifié la visite du président français en Algérie, tout en mettant en exergue l'insistance du président Tebboune quant à la vocation historique et non politique" de la commission d'historiens, en charge de la question mémorielle.

"La même longueur d'ondes a été observée entre Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune à l'issue du voyage d'amitié du président français en Algérie. Le contenu et la densité de leurs déclarations se sont éloignés des habituels survols langagiers diplomatiques pour qu'elles soient à la hauteur des grands défis et des importantes préoccupations de l'heure", écrit le journal dans son éditorial.

Toujours dans le même esprit, "Le Soir d'Algérie" titre en Une : "Alger et Paris tournent la page", en abordant les étapes et déclarations phares de cette visite, dont il reprendra l'écho qui lui a été réservé par la presse française, alors qu'"EL Watan" a titré sur la déclaration du président Tebboune qualifiant cette visite de "nécessaire et utile".

Une visite qui, ouvre le quotidien " La Nation" dans ses deux versions paraissant en arabe et francais, a "remis beaucoup de choses à leur place", citant toujours le propos du Chef de l'Etat algérien. Le même quotidien est revenu également sur la visite du président Macron dans la ville d'Oran, marquée par la présence d'une foule scandant "One two three, viva l'Algérie".

Dans le registre de la presse paraissant en langue arabe, le quotidien "Echaab" a titré sur la signature de "La Déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé" , rappelant que celle-ci intervient dix ans après celle de l'Accord de partenariat exceptionnel, ayant fait l'objet d'une "évaluation profonde" par le Président de la République et son homologue francais lors de cette visite.

De son côté, "El-Khabar" considère que la réunion sécuritaire de haut niveau entre les deux parties illustre que celles-ci "ont tracé une feuille de route pour une coopération judicaire et sécuritaire sur les dossiers en suspens", corroborant cette analyse par la lecture, sur ses mêmes colonnes, du politologue Mohamed Salah Boukechour.

Pour "Echourouk El Yaoumi", "La Déclaration d'Alger" a créé le rapprochement et "remis beaucoup de choses à leur place", tout en notant "qu'une coopération d'exception ne saurait exister sans les principes du respect, de confiance et d'équilibre des intérêts".