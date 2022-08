La station de voyageurs de "Tazgait", du centre-ville de Chlef sera transférée vers la gare routière de Hammadia, à l'entrée-Ouest du chef-lieu de wilaya, suite à une décision des autorités locales, a-t-on appris lundi auprès des services de la wilaya.

Cette décision a été prise par le wali, Lakhdar Seddas, dans le souci d'améliorer la sécurité publique, a-t-on expliqué à la cellule de communication de la wilaya, précisant que ce transfert de la station de voyageurs de "Tazgait" du centre-ville de Chlef vers la gare routière de Hammadia, prend compte des préoccupations des citoyens des parties Est et Sud de la wilaya, à travers la mise en place d'arrêts, le long des RN 4 et 19.

Ce transfert fait suite aux rapports établis par des bureaux d'études et des experts chargés par le ministère des Ressources en eau, en 2021, d'étudier le site sur lequel est implanté la station. des copies de ces rapports sont disponibles au niveau des services des ministères de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Urbanisme, et des Travaux publics, ainsi que de la wilaya, a-t-on indiqué.

Les rapports affirment que le site abritant cette station de voyageurs et d’autres structures présente "un grand danger, du fait qu’il est menacé, à tout moment, par des glissements de terrain en direction de l'Oued Chlef ", a-t-on expliqué.

Par ailleurs, le transfert de la gare de "Tazgait" vers Hammadia, "contribuera a rendre plus fluide le trafic routier, caractérisé par une anarchie totale, notamment à l'entrée et à la sortie de la gare de Tazgait", a ajouté la même source. Un appel a été lancé, à l’occasion, par les autorités locales en direction des citoyens, des organisations de la société civile et des syndicats du secteur pour "saisir la portée de cette décision et s’impliquer dans sa mise en œuvre, vu l'impact positif qu'elle aura sur le plan de circulation de la wilaya de Chlef, de façon générale".

A noter que la décision de transfert de la gare de Tazgait a suscité des réactions mitigées auprès des voyageurs interrogés par l’APS. Certains ayant estimé que ce transfert va entraîner des frais supplémentaires pour se rendre de la gare de Hammadia vers le centre-ville, tandis que d’autres ont carrément appelé à la révision de cette décision, tout en proposant de réfléchir à un projet pour la réhabilitation de la trémie mitoyenne à la station de Tazgait, pour éviter le risque de glissement , au lieu du déplacement de la dite gare.

A noter que la wilaya de Chlef dispose d'une grande gare routière à la cité Hammadia, en plus de la gare de la cité "El Houria" destinée aux lignes de transport de voyageurs de sa partie Nord, et la gare de transport de voyageurs de "Tazgait" du centre ville destinée aux lignes de la partie Est et Sud de la wilaya.