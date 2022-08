La wilaya de Mostaganem équipera seize écoles primaires en moyens adéquats dans le cadre du programme de l’école numérique, au titre de la saison scolaire 2022-2023, a-t-on appris, dimanche, des services de cette collectivité locale.

Un communiqué de la cellule d’information et de communication souligne que le wali de Mostaganem, Aïssa Boulahia, a tenu, récemment une réunion de l’exécutif consacrée à l’évaluation des préparatifs de la prochaine rentrée scolaire indiquant que des écoles primaires seront dotées d’équipements dans le cadre du programme national de transition vers l’école numérique.

Dans ce cadre, seize écoles primaires seront dotées de ce matériel spécifique, constitué de tableaux numériques interactifs (TNI) et de tablettes électroniques dotées d’applications adaptées aux programmes scolaires au profit des élèves concernés par cette opération-pilote, a-t-on ajouté de même source.

Ce programme vise à alléger le cartable scolaire, améliorer le volet pédagogique et éducatif des enseignants et le niveau d’apprentissage scolaire ainsi que le rendement éducatif des élèves.

L’opération ser a généralisée de manière progressive, les saisons scolaires prochaines, a-t-on indiqué. Selon les services de la wilaya, cette rencontre a été mise à profit par l’assistance pour débattre des insuffisances et des solutions proposées pour régler les problèmes comme il a été abordé la question des cantines scolaires et la chaufferie, en plus des opérations de solidarité, de distribution et d’achat de manuels scolaires.

Dans ce contexte, il a été procédé, dans la wilaya de Mostaganem, à l’ouverture de points de vente de livres scolaires au niveau des établissements éducatifs, en plus de vingt-sept autres points de vente à l’extérieur, a ajouté la même source.

Près de 70.000 élèves ont bénéficié, cette saison, d’une prime de scolarité pour laquelle une enveloppe financière de 350 millions DA a été consacrée, outre une opération de solidarité liée aux trousseaux scolaires qui seront distribués aux élèves concernés, le premier jour de la rentrée scolaire.

En ce qui concerne l’encadrement pédagogique, il a été procédé, au titre de la nouvelle saison scolaire, la titularisation de 1.022 encadreurs de l‘éducation, au niveau des écoles primaires.