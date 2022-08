Pas moins de 64 enseignants d'anglais contractuels du cycle primaire seront recrutés dans la wilaya de Khenchela, a indiqué dimanche le directeur local de l'Education Bachir Bouderbala.

La Direction de l'Education de la wilaya de Khenchela a réservé 64 postes de travail pour l’enseignement de l’anglais, sous contrat, dans le primaire à partir de la rentrée scolaire 2022-2023, en application de la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et des instructions du ministère de tutelle relatives à l'inclusion de l'enseignement de la langue anglaise à partir de la troisième année primaire, a précisé M. Bouderbala.

Les services de la Direction de l’éducation ont reçu plus de 1.200 demandes pour occuper ces postes ouverts aux diplômés détenteurs de licence ou master 2 en langue anglaise et traduction de et vers l’anglais, a ajouté la même source.

L’étude des dossiers des candidats à ces postes a été entamée, a précisé le directeur de wilaya de l'éducation, relevant que les membres du comité chargé de la nomination et de la sélection des ensei gnants tiennent compte des critères d'ancienneté, du certificat et de la proximité de la résidence du postulant des écoles primaires. Les enseignants qui seront choisis à occuper ces postes passeront une formation de deux semaines, avant de rejoindre les établissements d'enseignement dans lesquels ils seront affectés pour enseigner l’anglais, a précisé Bachir Bouderbala.

Le volume d'enseignement de l'anglais pour les élèves de troisième année primaire sera de 90 minutes par semaine, divisé en deux sessions de 45 minutes chacune, a détaillé le même responsable, ajoutant que cela nécessite de désigner un enseignant contractuel pour enseigner aux élèves de plusieurs établissements scolaires pendant la saison scolaire 2022-2023.

A l'avenir, a-t-il dit, un concours sera organisé pour embaucher des enseignants de langue anglaise au cycle primaire, une fois le nombre de postes financiers ouverts et les conditions de candidature au poste annoncées par le ministère de tutelle. Plus de 121.000 élèves rejoindront les bancs des écoles dans la wilaya de Khenchela dès la prochaine rentrée scolaire, dont 62.706 élèves inscrits dans 310 écoles primaires, a-t-on indiqué de même source.