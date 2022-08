Deux présumés dealers qui étaient en possession de plus de 1.000 comprimés psychotropes ont été interpellés par les forces de police à Chlef, rapporte dimanche, un communiqué de la sûreté de wilaya.

Selon le document diffusé par la cellule de communication, les éléments de brigade de la police judiciaire ont arrêté deux trafiquants de drogues et ont saisi 1.020 comprimés psychotropes, dans le cadre de la lutte contre le trafic illégal de psychotropes sur leur territoire de compétence.

Cette opération a été réalisée grâce à l'exploitation de renseignements parvenus à la dite brigade, portant sur la présence de deux personnes "qui étaient sur le point de conclure une transaction suspecte concernant une quantité importante de substances psychotropes destinée à la vente au niveau de la wilaya de Chlef", a-t-on précisé.

Les recherches et les investigations menées à la suite de ces renseignements ont permis, selon le même document, l’arrestation des deux personnes âgées de 26 et 28 ans et la saisie en leur possession de 1.020 comprimés psychotropes.

Les deux suspects ont été déférés devant les autorités judic iaires de Chlef pour " possession illégale de substances psychotropes à des fins de commercialisation ", a conclu le communiqué.