La Direction de distribution de l'électricité et du gaz d'El-Harrach (Alger) a lancé une caravane de sensibilisation à la consommation rationnelle de l'électricité dont l'utilisation a atteint son pic en raison de la canicule, a indiqué dimanche un communiqué de cette Direction.

Selon la même source, la caravane sillonne les agences commerciales ainsi que les communes relevant de la circonscription administrative d'El-Harrach, dont El-Harrach, les Eucalyptus, Rouiba, Reghaia et Heuraoua, ainsi que plusieurs places publiques et marchés dans différents quartiers.

Afin de garantir la pérennité et la continuité du service et ainsi consommer mieux et efficacement, "une équipe technique spécialisée a été mobilisée en vue de prodiguer des conseils pour une utilisation rationnelle et optimale des appareils électroménagers", ajoute-t-on.

Il s'agit notamment de dégivrer fréquemment les appareils (à partir de 1/5 centimètre de givre, la consommation augmente de 30%) et de laver à 30C (pour consommer 3 fois moins d'énergie qu'à 90C).

Selon les même conse ils, les veilles peuvent consommer autant qu'un réfrigérateur, 1 C de moins c'est 7% de gagné sur la facture et un appareil bien entretenu permet 10% d'économie et dure jusqu'à 2 fois plus longtemps. Les écarts de consommation peuvent atteindre 40% entre la classe A et D des appareils électroménagers et l'utilisation des volets et rideaux économise 5% à 10% d'énergie.