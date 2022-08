La Banque africaine de développement (BAD) envisage de mettre en place un établissement financier (une banque) pour les jeunes émigrés dans plusieurs pays africains, a déclaré dimanche le président de la BAD, Akinyumi Adesina.

Akinyumi Adesina a assuré de la disponibilité de l'instance financière qu'il préside à mettre en place un établissement financier pour les jeunes émigrés dans plusieurs pays africains "dont la Tunisie'', à l'issue d'un entretien à Tunis avec la cheffe du gouvernement tunisien, Najla Bouden.

La Banque africaine de développement, dont le siège est à Abidjan (Côte d'Ivoire), fondée en 1964, est une institution financière multinationale de développement. La BAD comprend trois entités: la Banque africaine de développement, le Fonds africain de développement, créé en 1972, et le Fonds spécial du Nigéria, créé en 1976 et a pour mission de combattre la pauvreté et d'améliorer les conditions de vie sur le continent, via la promotion des investissements à capitaux publics et privés dans des projets et des programmes aptes à contribuer au développement économique et social dans la région.