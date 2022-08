Les femmes seraient plus sujettes à déclarer un syndrome métabolique pendant les quelques années avant la ménopause.Le syndrome métabolique augmenterait pendant les années précédant la ménopause , selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale Journal of the American Heart Association.

Cette pathologie qui affecte 25% des individus dans le monde désigne l'ensemble des signes physiologiques suivant : le taux de cholestérol HDL (le « bon » cholestérol) inférieur à 1,04 mmol/l pour les hommes, 1,29 mmol/l (46 mg/dl) pour les femmes, la masse de graisse sur le ventre, l'hypertension artérielle , les altérations de la glycémie (diabète, pré-diabète), et taux élevé de triglycérides. Des manifestations qui peuvent provoquer du diabète , des problèmes cardiovasculaires ou des Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC) .

Les chercheurs de l'université de Floride et de Virginie aux Etats-Unis ont consulté les données médicales de 1 470 femmes, choisies en fonction de leur âge afin de suivre toutes les modifications et changements en lien avec la ménopause pendant dix ans.

Ils ont établi que les femmes affichaient une augmentation rapide de la gravité de leur syndrome métabolique durant la période précédant la pré-ménopause vers la ménopause .

Les scientifiques ont aussi observé qu'en général, les femmes afro-américaines étaient plus sujettes à un taux plus fort de syndrome métabolique, en particulier une plus forte tension, que les femmes blanches en début d'étude. Le syndrome métabolique était plus prononcé et sévère chez ces femme avant la ménopause."Les années qui mènent à la ménopause pourraient représenter un moment de sensibilisation, au cours duquel les patientes sont particulièrement réceptives pour apprendre et mettre en pratique de bonnes habitudes qui peuvent faire la différence concernant leur risque de maladies cardiovasculaires", a conclu Mark DeBoer, chercheur à la Division d'endocrinologie pédiatrique, du Département de pédiatrie de l'Université de Virginie aux Etats-Unis.