Pour les personnes atteintes du syndrome métabolique, un régime méditerranéen complété avec de l'huile d'olive extra-vierge ou des noix aiderait à inverser la situation, selon une nouvelle étude scientifique espagnole.

Le régime méditerranéen souvent recommandé par les médecins et les nutritionnistes pour ses qualités sur la santé semble avoir encore une fois prouvé son efficacité, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale Canadian Medical Association Journal. Ce type d'alimentation permettrait d'améliorer la santé de personnes atteintes de syndrome métabolique en réduisant la graisse abdominale et le taux de glycémie.

Le syndrome métabolique n'est pas une maladie mais désigne l'ensemble des signes physiologiques suivants : taux de cholestérol HDL (le « bon » cholestérol) inférieur à 1,04 mmol/l pour les hommes, 1,29 mmol/l (46 mg/dl) pour les femmes, accumulation de graisse sur le ventre , hypertension artérielle, troubles de la glycémie (diabète, prédiabète), taux élevé de triglycérides.

Ces symptômes peuvent causer du diabète, des problèmes cardiovasculaires ou des AVC. Il touche 25% des personnes dans le monde. Les chercheurs ont réalisé une étude clinique sur 5800 Espagnols âgés de 55 à 80 ans ayant tous un risque élevé de maladies cardiaques. Les scientifiques ont voulu comparer les effets de trois régimes alimentaires sur le syndrome métabolique : un régime méditerranéen enrichi en huile d'olive, un régime méditerranéen enrichi en noix et un régime appauvri en graisses. Pendant cette étude, les participants n'ont pas augmenté leur activité physique.

Au début de l'étude, près de 64% des volontaires souffraient d'un syndrome métabolique. Après 4,8 années de suivi, les résultats de l'étude ont révélé que ceux qui avaient suivi les deux régimes méditerranéens avaient réduit leur taux de graisse abdominale et de glucose dans le sang. Et, 28,2% d'entre eux ne présentaient plus les signes de ce syndrome.

Le régime méditerranéen, notamment un complété en huile d'olive extra-vierge (qui possède des propriétés anti-inflammatoires) ou en noix, pourrait avoir des effets positifs sur la redistribution des graisses et la réduction du syndrome métabolique. « Nous avons trouvé le régime méditerranéen complété avec l'huile d'olive extra-vierge ou en noix avait plus d'effet bénéfique sur l'obésité et hyperglycémie que le régime appauvri en graisses » explique Jordi Salas-Salvadó de l'unité de nutrition humaine, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, Universitat Rovira i Virgili (Espagne).

« En revanche, ces conclusions ne peuvent pas s'appliquer à la population générale, car tous les participants à l'étude avaient un risque élevé de maladies cardiovasculaires ».