La visite effectuée par le président français, M. Emmanuel Macron, en Algérie, a été marquée par l'instauration d'un partenariat renouvelé entre l'Algérie et la France.

Dans ce cadre, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait affirmé, dans une déclaration de presse conjointe, à l'issue des entretiens avec son homologue français, jeudi, que les deux parties ont "évoqué ensemble tous les volets ayant trait à la coopération bilatérale et les moyens de la renforcer, en vue de servir les intérêts communs" des deux pays et de garantir, aux relations entre les deux pays, tous domaines confondus, "un élan qualitatif à même d'assurer une consécration de la nouvelle orientation que nous avons convenue d'ancrer".

Cette même orientation est "fondée sur l'établissement d'un partenariat global d'exception conformément aux principes du respect et de la confiance mutuels, et de l'équilibre des intérêts entre les deux Etats", a-t-il soutenu.

S’exprimant samedi, le Président Tebboune a qualifié la visite, de trois jours, du Président français, de "très réussie", relevant qu'ell e était "excellente, nécessaire et utile pour la relation entre les deux pays" et qu'elle avait "remis beaucoup de choses à leur place".

Cette déclaration du président de la République a eu lieu au salon d'honneur de l’aéroport international Houari-Boumediene, en présence du Président Macron et des délégations des deux pays, à l'issue de la signature de la "Déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé" entre l'Algérie et la France et de quatre autres accords de coopération bilatérale dans plusieurs domaines.

Le Président Tebboune a également souligné que cette visite a "permis un rapprochement" entre les deux pays, annonçant, dans ce sillage, "la création d'une commission d'historiens, qui sera mise en place dans les prochains jours entre l'Algérie et la France, et qui aura à traiter la question liée à la mémoire "sous l'angle historique et non politique".

Pour sa part, le Président français a affirmé que la signature de la Déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé "jette les bases d'une coopération nouvelle" entra l'Algérie et la France, sur plusieurs questions.

Il a, par ailleurs, annoncé la "décision commune de compléter les dispositifs déjà existants, entre les deux pays, par un Haut Conseil, que nous tiendrons, l'un et l'autre, permettant de suivre la relation et son évolution", ajoutant qu'une réunion des premiers ministres et des membres des deux gouvernements se tiendra, en Algérie, "dans les prochains mois", ainsi que de nombreuses autres réunions et visites bilatérales pour fixer l'agenda de coopération entre les deux pays.

Outre la "Déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé", quatre autres accords de coopération bilatérale ont été signés, lors du troisième et dernier jour de la visite, dans les domaines de la santé, la recherche scientifique et le développement technologique, l'enseignement supérieure, ainsi que celui de la jeunesse et des sports.

La visite a été marquée aussi par la tenue, hier vendredi, pour la première fois depuis l'indépendance, d'une réunion des responsables des services de sécurité des deux pays présidée par M. Tebboune et M. Macron.

Le Président français avait effectué, durant sa visite, plusieurs activités dans la capitale, en se rendant au cimetière européen de Bologhine (ex-Saint-Eugène) et Djamaâ El-Djazair à El Mohmmadia.

Il a également a rencontré, au palais de la Culture, des jeunes entrepreneurs algériens.

A Oran, où il s'est rendu lors du dernier jour de sa visité, M. Macron a visité la basilique de Santa Cruz, la boutique "Disco Maghreb", au centre-ville, avant de rencontrer l’élite sportive oranaise au pal ais des sports "Hamou Boutelelis" à M’dina Djedida.