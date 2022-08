Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a indiqué, samedi à Alger, que la commission d'historiens qui sera mise en place dans les prochains jours entre l'Algérie et la France, aura à traiter la question liée à la mémoire "sous l'angle historique et non politique". "Nous nous sommes mis d'accord pour la mise en place d'une commission d'historiens dépolitisée.

Je pense qu'elle pourrait être installée dans les quinze ou vingt jours qui suivent. Elle aura à traiter la question de la mémoire sous l'angle de l'histoire et non de la politique", a déclaré le président de la République dans un point de presse conjoint avec son homologue français, M. Emmanuel Macron, à l'issue de la cérémonie de signature de "la Déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé" et cinq accords de coopération bilatérale dans divers domaines.

S'agissant du temps imparti aux spécialistes pour mener leur travail, le Président Tebboune a indiqué avoir évoqué avec son homologue français "un délai d'une année ou moins, si le travail est finalisé avant". "Mais s'ils (les spécialistes) prennent encore plus de temps, tant mieux car les bonnes choses prennent du temps", a-t-il ajouté.