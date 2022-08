Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, samedi, que l'Algérie, en sa qualité de l'une des premières puissances en Afrique, défend toujours l'intérêt du continent.

"Avec le Président français, nous nous sommes entendus sur l'avenir qui concerne les deux pays. Nous allons agir ensemble dans beaucoup de domaines en dehors de l'Algérie et de la France, dans l'intérêt de l'Afrique que nous défendons toujours", a déclaré le Président Tebboune dans un point de presse conjoint avec son homologue français, M. Emmanuel Macron, à l'issue de la cérémonie de signature de "la Déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé" parmi les cinq (05) accords de coopération bilatérale dans divers domaines.

Tout en soulignant que la France "est aussi assez proche de l'Afrique", le président de la République a relevé que le rapprochement entre l'Algérie et la France, à la faveur de la visite du Président Macron, permettra aux deux pays d'"aller très loin".

"C'est la première fois, depuis l'indépendance, qu'une réunion s'est tenue (hier vendredi) en présence des deux présidents de la République et des services de sécurité concernés des deux pays, y compris l'Armée, des deux côtés, ce qui augure d'une action commune dans l'intérêt de notre environnement géopolitique", a-t-il affirmé.

Commentant, enfin, cette visite de trois jours, le Président Tebboune l'a qualifiée d'"excellente et nécessaire", car elle a permis, a-t-il ajouté, de "remettre beaucoup de choses à leur place et un rapprochement qui n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas la personnalité même du Président Macron".