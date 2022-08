Résultats partiels des matchs aller du dernier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des nations CHAN 2023, dont la phase finale aura lieu en Algérie en janvier prochain.

UNAF (2 qualifiés) :

La Libye et le Maroc sont qualifiés d’office. L’Algérie sera le troisième représentant du Nord en sa qualité de pays organisateur

ZONE OUEST A (3 qualifiés) :

Sénégal – Guinée

Sierra Leone – Mali

Guinée-Bissau – Mauritanie

ZONE OUEST B (3 qualifiés) :

Côte d’Ivoire - Burkina Faso 0-0

Togo - Niger

Ghana – Nigeria

UNIFFAC (3 qualifiés) :

Congo - Centrafrique

Cameroun - Guinée Equatoriale

RD Congo – Tchad

CECAFA (3 qualifiés):

Ethiopie – Rwanda 0-0

Tanzanie – Ouganda

Djibouti – Soudan 1-4

COSAFA (3 qualifiés) :

Angola – Afrique du Sud

Botswana – Madagascar 0-1

Malawi – Mozambique 1-1.

NB : les matchs aller (26, 27 et 28 août) et le retour est programmé entre le 2 et le 4 septembre.