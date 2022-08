Liverpool, pour sa première victoire de la saison, pour le compte de la 4e journée, contre le nouveau promu Bournemouth, a égalé le record du plus large succès en Premier League (9-0).

L'avant-centre brésilien Roberto Firmino a joué un rôle déterminant dans cette prouesse, avec notamment un doublé, et trois passes décisives.

Les autres réalisations des "Reds" ont été l'œuvre de Luis Diaz (Doublé), Harvey Elliott, Trent Alexander-Arnold, Virgil Van Dijk, Fabio Carvalho et un contre son camp de Chris Mepham.

Un précieux succès pour Liverpool qui lui permet de se hisser provisoirement à la 8e place du classement général, avec 5 points en 4 journées.

Outre Liverpool, d'autres clubs anglais ont déjà réussi de très large succès au cours des dernières années, notamment, Manchester United, qui a battu Ipswich Town sur le score de (9-0) en 1995. Il y a aussi le (9-1) de Tottenham contre Wigan, en 2009.

Manchester United confirme avec un Ronaldo remplaçant

De son côté, Manchester United a confirmé son regain de forme avec une victoire à Southampton (1-0), alors que Cristiano Ronaldo a démarrée sur le banc, tout comme Harry Maguire.

Après avoir battu Liverpool (2-1) lundi dernier, les Reds Devils se sont offerts une semaine à six points qui les fait remonter provisoirement à la 6e place.En faisant confiance au même onze de départ que contre les Reds et en reléguant une nouvelle fois "CR7" au rôle de remplaçant, pour le faire rentrer à la 68e minute, le Néerlandais a refusé de s'écarter de la voie qu'il a tracée. Et, sans être particulièrement spectaculaire, la prestation de ses joueurs a été suffisamment solide et réaliste pour lui donner raison.

L'essentiel a été assuré avec un but en début de seconde période. Sur une action impulsée par Anthony Elanga, relayée par Jadon Sancho qui a décalé Dalot, le centre en retrait du latéral droit a été repris habilement du plat du pied par Bruno Fernandes à l'entrée de la surface (1-0, 55e).Symboliquement, Ronaldo, qui s'échauffait alors le long de la ligne de touche, a été le premier à féliciter son compatriote. Il est rentré en jeu à la 68e.