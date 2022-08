Une ancienne gloire du football allemand a tenu des propos très élogieux envers le talentueux ailier du Bayern Munich.

La légende du Bayern Munich, Lothar Mattahus, n'a pas tari d'éloges sur Jamal Musiala (19 ans) le comparant à Lionel Messi.

Musiala a commencé la saison en fanfare, marquant trois buts en deux matches, et il a attiré l'attention de la légende du Bayern, Lothar Mattahus. L'ancien Ballon d'Or a été élogieux envers ce jeune espoir et a osé le comparer à l'un des plus grands joueurs de tous les temps.

S'exprimant lors d'une conférence de presse, Matthaus a déclaré : "Je lui souhaite de devenir le meilleur au monde, mais il est encore dans une phase de progression. Il me rappelle Lionel Messi avec sa joie, ses mouvements, ses dribbles. Je lui fais confiance s’il continue bien son développement ».

Matthaus voit Musiala futur Ballon d’Or

"Il faut continuer comme ça et gagner de grandes choses au sein d'une équipe performante. Il a le potentiel pour pouvoir compter sur un Ballon d'Or et le titre de champion du monde de football. Musiala a les pieds sur terre. Il veut toujours s'améliorer. Cette ambition l'anime. S'il continue comme ça, il peut succéder à Robert Lewandowski".

Musiala a choisi de représenter l’Allemagne plutôt que pour l'Angleterre, après avoir grandi en Angleterre depuis l'âge de 7 ans. Il a représenté l'Angleterre à tous les âges jusqu'aux moins de 21 ans, avant de décider de prêter allégeance à la Mannschaft. Il a fait 15 apparitions pour celle-ci au niveau senior.