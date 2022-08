La première édition d'un festival interactif dédié à la jeunesse, aux arts et à l'innovation, sera lancée jeudi à Agouni Foufou, dans la commune de Ouacifs au Sud de Tizi-Ouzou, a-t-on appris mardi des organisateurs de cette manifestation. Placée sous le thème "Un jeune, une idée", ce nouveau rendez-vous, qui s'étalera sur 3 jours, aspire "libérer les capacités créatrices de la jeunesse et à la familiariser avec l'art", selon Mohamed Kebci, de l'association Tanekra, organisatrice de l'événement.

C'est aussi, dira-t-il, "un moment de communion, pour les villageois, les invités ainsi que les visiteurs, que l'expression artistique et culturelle rend plus agréable, que nous comptons instaurer comme tradition pour redynamiser la socialisation et le vivre ensemble".

Au programme, un ensemble d’activités interactives qui se dérouleront toutes à travers les artères et placettes du village tout au long de ces 3 jours. Des cycles de formation en diverses expressions artistiques (théâtre, photographie, danse, dessin) qui seront dispensés par des spécialistes dans les domaine s et des activités artistiques (théâtre, chansons, poésies et autres) en soirée.

Aussi, des travaux d’embellissement du village, sous forme de fresques murales, installation de plaques nominative de lieu-dits du village et de plaques commémoratives aux endroits où des villageois(e)s étaient tombé(e)s en martyrs durant la guerre de libération nationale. "Dans notre village, 43 martyrs sont tombés au champ d’honneur durant la guerre de libération nationale, et il est important d'entretenir leur mémoire et l'Histoire du village", dira, a ce propos, Kebci. Il est, également, question, de visites guidées qui seront effectuées à travers divers sites et endroits du village et de la région qui recèle d'énormes potentialités touristiques, a-t-on souligné.