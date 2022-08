Des inconnus armés ont attaqué dans la nuit de vendredi à samedi les postes de gendarmerie et de police ainsi que le siège de la commune de Kouka dans la région burkinabè de la Boucle du Mouhoun (nord-ouest), a rapporté l'Agence d'information du Burkina (AIB).

Selon l'agence AIB, des hommes armés non identifiés ont mené des attaques à Kouka, à une quarantaine de km de Solenzo, en détruisant un certain nombre d’infrastructures. Les dernières informations rapportées par l'agence font cas de destructions au niveau du commissariat de police, de la gendarmerie, de la mairie et de la commune.

Des engins chargés des travaux de bitumage ont été incendiés. Des camions appartenant à une entreprise chargée des travaux hydrauliques dans une dizaine de villages, de même que les tuyauteries, ont été aussi touchés. Selon des sources citées par le médias, les assaillants sont arrivés au tour de 20h à bord d’un véhicule et auraient traversé Solenzo pour se rendre à Kouka.