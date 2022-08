Le Marocain Ahmed Raïssouni a présenté sa démission de la présidence de l'Union internationale des oulémas musulmans (UIOM), qui a été acceptée par les membres du secrétariat général de l'union, a confirmé dimanche à l'APS le président de l'Association des oulémas musulmans algériens (AOMA), Abderezzak Guessoum.

La démission du Marocain Ahmed Raïssouni de la présidence de l'Union internationale des oulémas musulmans (UIOM) a été acceptée par les membres du secrétariat général de l'union, a indiqué le président de l'Association des oulémas musulmans algériens.

Dans une déclaration à l'APS, M. Guessoum a précisé que les membres du secrétariat général de l'Union internationale des oulémas musulmans qu'il a contactés "lui ont confirmé que la démission a été présentée et acceptée conformément aux statuts de l'Union, qui prévoient, en cas de démission, la tenue, quelques mois après celle-ci, d'une Assemblée générale extraordinaire pour l'élection d'un nouveau président".

Ahmed Raïssouni avait fait des déclarations hostiles à l'Algérie et à la Mauritanie, qui ont été largement condamnées, d'autant que ces déclarations qui prônent l'extrémisme et appellent à s'en prendre à des peuples musulmans émanaient du représentant d'une instance internationale censée promouvoir la paix et la solidarité au nom de l'Islam.