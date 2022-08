La performance industrielle de la Chine a poursuivi sa dynamique de reprise, même si les bénéfices industriels ont légèrement baissé en raison de multiples facteurs, a indiqué samedi le Bureau d'Etat des statistiques (BES). Les grandes entreprises industrielles, présentant chacune un revenu annuel d'au moins 20 millions de yuans (environ 2,92 millions de dollars), ont vu leurs bénéfices baisser de 1,1% en glissement annuel au cours des sept premiers mois de 2022 pour atteindre 4.890 milliards de yuans, selon les données du BES. Les revenus combinés de ces entreprises ont maintenu un rythme de croissance plus rapide au cours de cette période, augmentant de 8,8% en glissement annuel à 76.570 milliards de yuans.

Au total, seize des 41 principales industries ont enregistré une croissance de leurs bénéfices au cours de la période de janvier à juillet, et quatorze d'entre elles ont rapporté une croissance de plus de 5%. Zhu Hong, statisticienne supérieure du BES, a souligné que la reprise de l'industrie de la fabrication d'équipements et la hausse des bénéfices industriels du secteur de la construction automobile, en parallèle à la reprise des chaînes d'approvisionnement et de production combinées aux politiques favorables à la consommation, telles que les réductions de la taxe sur l'achat de voitures, ont donné leurs effets. En juillet, les bénéfices de l'industrie de la fabrication d'équipements ont augmenté de 6,8% sur un an, soit une hausse de 2,7 points de pourcentage par rapport à la croissance enregistrée en juin, représentant un troisième mois consécutif de rebond.

La fabrication automobile est une des industries ayant connu la croissance la plus rapide des bénéfices, enregistrant une forte hausse de 77,8% en juillet, soit 30,1 points de pourcentage de plus qu'en juin. Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour consolider la reprise, a néanmoins, déclaré Mme Zhu, citant notamment les coûts relativement plus élevés pour les entreprises et l'affaiblissement de la demande du marché pour certains secteurs.