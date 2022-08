On sait tous qu'il faut se protéger avant de s'exposer au soleil, arrêter de fumer pour éviter les accidents cardio-vasculaire, manger moins sucré pour éviter le surpoids… mais on oublie souvent que nos yeux ont également besoin d'être protégés. Zoom sur les principaux ennemis de vos yeux.

Le tabac : le principal ennemi

Acroléine, toluène, acide cyanhydrique sont trois des substances que l'on trouve dans les cigarettes. Ce sont surtout trois substances particulièrement irritantes (l'acroléine fut longtemps utilisée dans le gaz lacrymogène) qui favorisent l'apparition de trois maladies oculaires : la cataracte, la Dmla et la dégénérescence du nerf optique. Inutile, donc, de vous faire un dessin : pour préserver la santé de vos yeux, il est temps d'arrêter de fumer ! Allez, on vous aide en vous donnant 3 méthodes douces pour arrêter de fumer.

Le sucre : un ennemi caché

Votre médecin vous a peut-être déjà expliqué que le diabète peut provoquer de très sérieux troubles oculaires , mais on ignore souvent que, sans être diabétique, avoir un peu trop de sucre dans le sang (ce qui peut arriver si vous êtes ce qu'on appelle un bec sucré !) peut, à la longue, entraîner des lésions des cellules oculaires.

Apprenez donc, petit à petit, à manger moins sucré. Et si le sucre vous manque trop, remplacez-le dans vos recettes par du sirop d'érable, du sirop d'agave ou encore de la stevia.

Le stress : un ennemi silencieux

Oui, vos yeux aussi peuvent souffrir du stress… voire d'un burn out ! Si vous travaillez à longueur de journée sur écran sans faire de pauses régulières et, qu'en plus, vous passez votre temps libre à surfer sur internet à la recherche de la fabuleuse petit robe noire ou des derniers potins people, vous demandez à vos yeux de traiter un nombre d'information susceptibles de provoquer une grande fatigue.

A la longue, vos yeux n'arrivent plus à accommoder, et cela provoque des vertiges, des maux de tête, et parfois un début de myopie. Essayez donc de moins solliciter vos yeux et n'hésitez-pas à faire appel à un orthoptiste pour apprendre à faire des exercices de relaxation visuelle. Et en attendant, si vos yeux sont stressés, voici 6 recettes maison pour soulager les yeux.

Le soleil : un ennemi trop souvent négligé

Si l'on pense à protéger les yeux de nos enfants derrière des lunettes de soleil, on oublie bien souvent que nos rétines à nous sont également sensibles aux ultraviolets, et plus particulièrement aux UVA.

Pour résumer : si vous ne pensez pas à cacher vos yeux derrière des verres filtrants anti UVA, surtout l'été en cas de forte luminosité et l'hiver à la montagne, non seulement vous risquez d'attraper (sur le moment) un coup de soleil de l'œil, mais en plus vous risquez de développer une cataracte ou une Dmla précoce.