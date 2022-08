Le glaucome se caractérise par une détérioration progressive du nerf optique. La moitié des personnes atteintes par cette maladie l’ignore. Êtes-vous concernés ? Devez-vous vous faire dépister ?

Prise en charge trop tardivement, cette maladie peut mener à la cécité. C’est pourquoi le dépistage est primordial.

Les facteurs de risque du glaucome

Le dépistage concerne plus particulièrement le glaucome dit à angle ouvert. Les symptômes apparaissent tardivement, une fois que la vue est déjà atteinte d’où l’importance de le détecter précocement. Les signes d’alerte sont : une baisse de la vision périphérique, une vision brouillée des objets près de soi, mal à la tête et aux yeux. Les personnes à risque sont : celles qui ont plus de 40 ans, qui ont un membre de leur famille déjà atteint par un glaucome, qui sont d’origine africaine.

Certains facteurs augmentent aussi la possibilité de développer un glaucome : l’hypertension artérielle, des migraines fréquentes, du diabète, la prise de corticoïdes. Si vous êtes myope, votre risque est multiplié par trois.