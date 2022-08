Le Président de la République française, M. Emmanuel Macron, a effectué, vendredi après-midi, une visite à Djamaâ El-Djazair à El Mohmmadia (Alger).

Durant sa visite, M. Macron et sa délégation étaient accompagnés par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, le ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville, Mohamed Tarek Belaribi, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, et le recteur de Djamaâ El-Djazair avec rang de ministre, Cheikh Mohamed Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini.

Le Président français a contemplé cet édifice religieux, culturel et scientifique, en écoutant les explications fournies par les responsables de cette mosquée, la plus grande d'Afrique et la troisième plus grande au monde, après la mosquée Al-Haram à la Mecque et la mosquée Al-Nabawi à Médine.

A la fin ce cette visite, des cadeaux symboliques ont été remis au chef d'Etat français et sa délégation.

Dans la matinée, M. Macron s'était rendu au cimetière européen de Bologhine (ex-Saint-Eugène) à Alger.

Ensuite, il a rencontré, au palais de la Culture, des jeunes entrepreneurs algériens, en présence de M. Lamamra, la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji et le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie de la connaissance et des startups, Yacine El-Mahdi Oualid.

Durant ce deuxième jour de cette visite, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé avec son homologue français, une réunion des responsables des services de sécurité des deux pays.

Après Djamaâ El-Djazair, le Président français s'est rendu à Oran dans le cadre de sa visite de trois jours en Algérie, entamée jeudi à la tête d'une délégation.

Il avait été accueilli, à son arrivée à l'aéroport international Houari-Boumediene, par le Président Tebboune, en présence de hauts responsables de l'Etat et de membres du Gouvernement.