Les points de vente des manuels scolaires relevant de l'Office national des publications scolaires (ONPS) à Alger enregistrent une grande affluence des parents d'élèves préférant les acheter dès maintenant vu qu'ils sont d'ores et déjà disponibles et aux mêmes prix que l'année passée.

Lors d'une tournée de l'APS, jeudi, à travers des points de vente des manuels scolaires dans la capitale, le responsable du point de vente du boulevard Zighoud-Youcef (Alger-centre), Mehdi Khellouf, a assuré que "tous les manuels scolaires des trois cycles de l'enseignement (primaire, moyen et secondaire) sont disponibles", ajoutant que "l'Office national des publications scolaires a mobilisé tous les moyens matériels et humains pour permettre aux parents d'élèves de les acquérir dans le calme".

Afin de contribuer à la réussite de la rentrée scolaire 2022-2023, le point de vente de Zighoud-Youcef "est ouvert tous les jours de la semaine sauf le vendredi", et ce, tout au long de l'année, a-t-il souligné. "On enregistre une forte affluence depuis la mi-août.

Cela contribuera certainem ent à réduire la pression sur l'ONPS par rapport aux précédentes années", a-t-il estimé.

Le responsable a fait savoir que le point de vente de Zighoud-Youcef s'est doté, cette année, de trois caisses supplémentaires, qui seront opérationnelles à la rentrée scolaire pour assurer le bon déroulement de l'opération.

Au point de vente de "Larbi Ben Mhidi", Ahmed Bouziane, administrateur à l'office, a affirmé que les manuels scolaires des trois cycles d'enseignement étaient "disponibles", mettant en exergue que les prix sont "stables" et n'ont pas changé par rapport à l'année précédente, ce qui a été bien accueilli par les clients, a-t-il dit.

A ce titre, Salem, père de quatre enfants scolarisés aux cycles primaire et moyen, a estimé que les prix des manuels scolaires sont "très raisonnables" et "disponibles", et que les citoyens peuvent les acheter sans faire la queue.

Il a indiqué avoir pu acquérir à la fois les manuels des deux cycles primaire et moyen, saluant l'accueil réservé par l'office.

De son côté, Salim, fonctionnaire et père de cinq enfants, a souligné qu'il avait l'habitude d'acheter chaque année des manuels scolaires au point de vente de Zighoud Youcef, constatant "la stabilité des prix".

Pour sa part, Mohamed a salué "la bonne organisation" au niveau des points de vente des manue ls scolaires et la stabilité des prix, et évoqué en revanche "la lourdeur du cartable pour les élèves", exprimant à ce propos son espoir de voir généraliser l'utilisation des tablettes à tous les établissements scolaires.

Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed avait affirmé en juillet dernier que son département n'avait pas renoncé à la vente du manuel scolaire au sein des établissements éducatifs, indiquant que les autres structures et foires dédiées aux livres scolaires "viennent soutenir l'opération de vente et non la remplacer".

Et d'ajouter qu'en prévision de la prochaine rentrée scolaire, 34 points de vente permanents seront ouverts au niveau national, avec au moins un point de vente au niveau de chaque commune, en plus des foires organisées à travers les wilayas et 1.478 bibliothèques privées destinées à cet effet.

M. Belabed a également évoqué le recours à la vente électronique du manuel scolaire suite au renouvellement de la convention de partenariat entre l'Office national des publications scolaires (ONPS) et une société privée, avec la garantie du service de livraison.