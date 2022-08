L’ASO Chlef ne reviendra pas de sitôt dans son stade Mohamed-Boumezrag en raison du retard accusé dans les travaux de réaménagement de cette enceinte footballistique, a-t-on appris samedi de la direction de ce club de Ligue 1. La même source a prévoit la réouverture du stade en question "vers la fin de cette année", regrettant que les travaux aient déjà pris du retard pour démarrer alors qu’il était prévu leur lancement dès la fin de l’exercice passé en juin dernier.

La réalisation de ces travaux s’est rendue nécessaire après la dégradation de plusieurs équipements du stade Boumezrag, d’une capacité d’accueil de 25.000 places et construit à la fin des années 1970. Cette infrastructure a été baptisée, le 1?? novembre 1989, du nom du joueur: Mohamed Boumezrag, un natif de la ville, rappelle-t-on.

Entre autres chantiers ouverts dans cette opération de réaménagement, il y a la rénovation de la pelouse synthétique et des vestiaires, affirme-t-on encore de même source.

Du coup, l’ASO devra accueillir ses adversaires durant la quasi-totalité de la phase aller du championnat, qui a débuté ce week-end, au stade Tahar-Zoughari de Relizane qui lui a du reste sourit pour sa première sortie de la saison en battant le vice-champion d’Algérie sortant la JS Kabylie (1-0) vendredi pour le compte de la journée inaugurale du championnat. A propos de cette rencontre, le nouvel entraineur des Chélifiens, Lyamine Bougherara, a estimé, dans ses déclarations d’après match, que l’aspect tactique a fait la différence.

"L’adversaire était mieux préparé que nous puisqu’il a commencé sa préparation d’intersaison un mois avant mon équipe. On s’attendait alors à ce qu’on soit diminué sur le plan physique. Raison pour laquelle on a axé sur l’aspect tactique qui a fait la différence et qui nous a permis de décrocher notre première victoire de la saison dont l’impact sera très important sur le plan psychologique en vue de la suite de l’exercice", a-t-il dit.