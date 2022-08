Le CR Belouizdad, triple tenant du titre et candidat à sa propre succession pour la quatrième fois consécutive, a démarré la saison 2022-2023 de la plus belle des manières, en atomisant vendredi le HB Chelghoum-Laïd (4-1), pour le compte de la première journée de Ligue 1 de football, ayant vu les trois autres clubs recevant : le CS Constantine, le RC Arbaâ et l'ASO Chlef l'emporter respectivement (3-1) contre l'USM Khenchela, (3-1) contre le MC Oran et (1-0) contre la JS Kabylie.

Les Rouge et Blanc ont débloqué la situation d'entrée de jeu, puisque leur avant-centre Aribi a trouvé le chemin des filets dès la sixième minute, en transformant un pénalty (1-0), avant de revenir à la charge, juste avant la fin de la première mi-temps pour s'offrir un doublé (42').

Au retour des vestiaires, le Chabab a poursuivi sa domination et a vu ses efforts récompensés par un troisième but, signé Belkheir à la 71', avant que Zouad ne sauve l'honneur pour les visiteurs à la 83'.

Quoique, malgré l'ambiance morose, due à l'absence du public, le club champion d'Algérie en titre a continué à jouer l'attaque à outrance, ce qui lui a permis d'ajouter un quatrième et dernier but par l'intermédiaire de son meneur de jeu, Bourdim, à la 90'.

Le CS Constantine et le RC Arbaâ ont également fait parler la poudre au cours de cette première journée du championnat, en réussissant l'un comme l'autre à passer trois buts à leurs adversaires du jour.

Les Sanafir ont dominé le nouveau promu l'USM Khenchela grâce aux réalisations de Dib (25'), Koupkou (61') et Khaldi (70'), alors que le RCA s'en est remis au trio Kessili (45'+2), Tayeb (62') et Toumi (83') pour renverser le club d'El Hamri, qui avait ouvert le score à la 18' par Bouguettaya. Ce dernier aurait même pu s'offrir un doublé, en changeant peut-être l'issue de cette rencontre, sur pénalty, au début de la seconde période, mais Chouih, le gardien vétéran du RCA était à la parade. Enfin, la JS Kabylie a tenu bon pendant pratiquement tout le match, avant de s'écrouler à la 86' sur un but assassin du Tunisien Djendoubi, qui a offert une courte mais précieuse victoire aux locaux (1-0).