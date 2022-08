Le metteur en scène et dramaturge algérien Mohamed Cherchal animera un atelier dédié au jeu du comédien dans le cadre des ateliers de la 29e édition du Festival international du théâtre expérimental du Caire prévu du 1 au 8 septembre prochain, indique un communiqué du Théâtre national algérien, Mahieddine- Bachtarzi.

En plus de cet atelier dix autres master-class sont prévus avec la participation de formateurs et d'artistes venus de Grèce, des Etats-Unis, du Canada et d'Egypte.

Le dramaturge Mohamed Cherchal a obtenu le prix de la meilleure représentation arabe de l'année 2020 pour la pièce théâtrale "GPS" (produite par le TNA en 2019) et qui a également remporté les prix de la meilleure mise en scène et da la meilleure interprétation masculin à la compétition officielle des 22e Journées théâtrales de Carthage en Tunisie en 2021.

Le Festival international du théâtre expérimental du Caire verra la participation de 44 pièces théâtrales de différents pays du monde et prévoit une compétition officielle pour 14 spectacles en lice, en provenance d'Egypte, de Tunisie, du Ko weït, de Syrie, d'Irak, d'Italie, du Canada et des Etats-Unis.

Il est prévu dans le cadre de la compétition des courts spectacles, la participation de 16 courtes pièces de théâtre d'Egypte, de Libye, d'Emirats arabes unis et de Suisse, ainsi que des spectacles des clubs du théâtre expérimental et de 14 autres spectacles de troupes égyptiennes.

Créé en 1988, ce festival est une opportunité pour présenter des spectacles du théâtre expérimental de tous les pays du monde et distinguer les meilleurs mises en scène ainsi que plusieurs personnalités du 4e art, outre l'organisation de plusieurs conférences spécialisées.