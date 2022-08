Les Nations Unies sont préoccupées par les informations faisant état de frappes aériennes sur la région éthiopienne du Tigré, où les combats ont repris entre les forces gouvernementales et les rebelles du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), a déclaré vendredi Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres.

"Nous avons vu des informations au sujet des frappes aériennes sur Mekele (la capitale du Tigré), qui ont causé des dommages aux infrastructures et, plus important encore, aux civils", a-t-il dit, ajoutant qu'il s'agissait d'un développement "très préoccupant".

Bien que du personnel des Nations Unies soit présent à Mekele, l'ONU n'est pas en mesure de confirmer les frappes aériennes. Le personnel de l'ONU à Mekele est sain et sauf, mais les communications et leur capacité à se déplacer sont compliquées, a précisé M. Dujarric . Dans le même temps, il a réaffirmé l'appel du secrétaire général à la cessation des hostilités.

"Le pays fait partie de cette zone touchée par la sécheresse dans la Corne de l'Afrique. Nous continuons à parle r des besoins humanitaires de tous les Ethiopiens parce que nous travaillons sans favoriser un groupe d'Ethiopiens ou un autre, et les combats doivent cesser", a poursuivi le porte-parole.

"Et toutes les parties doivent faire tout ce qu'elles peuvent pour protéger les civils et aussi, ce qui est très important, pour assurer le passage sans entrave des biens humanitaires".

Le gouvernement éthiopien a annoncé vendredi qu'il allait frapper les positions du TPLF, et il a en conséquence demandé aux habitants du Tigré, via un communiqué du service de communication du gouvernement, de rester à l'écart des zones où se trouvent les équipements militaires et les installations d'entraînement du TPLF. L'Ethiopie, deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, connaît depuis novembre 2020 un conflit dévastateur entre les troupes alliées du gouvernement et les forces fidèles aux rebelles du TPLF.