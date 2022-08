Des travaux de rénovation et de réhabilitation de l’ancien hôpital de Mostaganem Ernesto-Che Guevara ont été lancés dernièrement, a-t-on appris du directeur de wilaya de la santé, Tewfik Khelil.

Les travaux visant à restaurer les différents services et ailes de cet ancien hôpital, considéré comme étant la première structure sanitaire relevant du Centre hospitalo-universitaire Boumediene-Bensmaïn de Mostaganem, ont eu lieu après le transfert progressif des différents services au deuxième hôpital de 240 lits à Kharrouba, a expliqué à l'APS ce responsable.

Selon M. Khelil, les entreprises chargées des travaux, dont le coût global est estimé à 500 millions de DA, ont été installées.

Parallèlement, des travaux de restauration et de réhabilitation du service des urgences médico-chirurgicales, situé dans le quartier de Tijditt, ont également été lancés dans le but de moderniser ce service, d'offrir aux personnels des conditions adéquates de travail, assurer des prestations de qualité aux malades et de se conformer aux normes fixées par la nouvelle loi sur la santé n 18-11. Les autorités locales ont fixé des délais de 4 mois maximum pour la livraison de ce service, transféré, le 1er août dernier, à l’hôpital de 240 lits à Kharrouba, a-t-on indiqué.

Ce service a été installé provisoirement au niveau de cet établissement. Il comprend un centre de triage des patients, deux blocs médico-chirurgicaux d'urgence, deux salles d'opération et de traumatologie, 32 lits de suivi médical dont 16 lits de soins après intervention chirurgicale, ainsi qu'un service de réanimation (soins intensifs) équipé des derniers équipements sanitaires (10 lits), a-t-on indiqué.